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Sakarya'da iş yerinde asansörün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir inşaat firmasındaki yük asansörünün halatlarının kopması sonucu 6 çalışan yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinin asansörünün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir yapı inşaat firmasındaki yük asansörüne 6 çalışanın binmesi sonucu halatlar koptu.

Asansör, ikinci kattan yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan S.Ö. (29), Ö.Ö. (23), M.E.Ö. (19), Y.İ.T. (17), İ.E.A. (31) ve Y.Y. (31) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
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