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Sakarya'da iş yerinde asansörün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Sakarya'da iş yerinde asansörün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinin asansörünün halatlarının kopması sonucu düşmesiyle 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinin asansörünün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir yapı inşaat firmasına ait iki katlı binadaki asansör, halatlarının kopması sonucu düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
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