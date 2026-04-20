Sakarya'da 13 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 17 yaşındaki A.Ş. tutuklandı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.
Aziz Duran Parkı'nda 4 Nisan'da, E.E.T'nin (13) darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya ilişkin kimliği tespit edilen A.Ş'yi (17) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım