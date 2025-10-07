Adanalı galerici 'Eşref Tek' otomobil videolarıyla sosyal medyada gündem oldu

ADANA'da yaşayan Hakan Gülsolmaz (27), Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'e benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Gülsolmaz, "Türkiye'nin en yakışıklı erkeği Çağatay Ulusoy'a benzetilmek beni çok mutlu ediyor. Saç stilim, giyim tarzım, sakal şeklim ve yüz hatlarımın ona benzediğini düşünüyorum" dedi.

Her çarşamba günü Kanal-D'de hayranlarıyla buluşan, son zamanların en popüler dizilerinden 'Eşref Rüya', yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek şimdiden unutulmaz karakterler arasına girdi. Eşref'in tarzı kısa sürede gündem olurken, tıraşı kuaförlerde en çok talep edilen saç modeli haline geldi. Dizinin replikleri otomobillerin arkasına yazıldı ve kısa sürede sosyal medyada yaygınlaştı.

Modası ve tarzıyla geniş kitlelerce benimsenen 'Eşref Tek' videoları, sosyal medyada akımlara dönüştü. Bu akımlara katılan ve fiziksel görünümü ile tarzı Eşref Tek'e benzeyen Adanalı galerici Hakan Solmazyüz, otomobil videolarıyla bağdaştırdığı Eşref Tek paylaşımlarıyla sosyal medyada ön plana çıktı ve büyük beğeni topladı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Solmazyüz, diziden esinlenerek yaptığı paylaşımların kendisine olan ilgiyi artırdığını söyledi.

'EŞREF TEK'E FİZİKEN BENZEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Hakan Solmazyüz, Eşref Tek'e fiziken benzediğini düşündüğünü belirterek DHA'nın sorularını yanıtladı.

- Eşref Rüya dünyasına nasıl dahil oldun Dizide ve Eşref Tek'in hikayesinde seni en çok içine çeken şey neydi

Bir aydır içerik üretiyorum. Aslında amacım, Eşref Tek dizisinden, figürlerinden yola çıkarak popülerlik kazanmak değildi. Otomotiv sektöründe tanınmak ve ticaretimize katkı sağlamak için paylaşımlar yapıyorduk. Ancak videolarımızı izleyen insanlar, beni Eşref Tek'e benzetince yorumlar yapmaya başladı ve videomuz viral hale geldi. Yorumlar gelmeye devam edince bu durum hoşumuza gitti ve paylaşımlar yapmaya devam ettik.

- Senin Eşref Tek'e benzediğin özelliklerin neler

Eşref Tek'e fiziken benzediğimi düşünüyorum. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği Çağatay Ulusoy'a biraz bile benzetilmek beni çok mutlu ediyor. Saç stilim, giyim tarzım, sakal şeklim ve yüz hatlarımın ona benzediğini düşünüyorum.

- Eşref Tek tarzıyla çektiğin videoların satışlara ve paylaşımlarının izlenmesine nasıl bir katkısı oldu

Eşref Tek tarzıyla çektiğimiz videolar, satışlarımıza ve paylaşımlarımızın izlenmesine olumlu katkı sağladı. İnsanlara daha fazla güven verdiğimizi düşünüyorum. Görüştüğümüz kişiler, bizi görünce 'Araba almak istiyoruz' diyerek yorum ve mesajlar gönderiyor. Bu durum satışlarımızı olumlu etkiledi. İnsanlar araba almasa bile gelip galerimizi ziyaret ediyor, çayımızı içip yemeklerimizi yiyor; biz de onları ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizim amacımız bu sektörde birilerini taklit etmek ya da popülerlik kazanmak değil. Galeri sektöründe insanlara yardımcı olmak, onların kandırılmasını engellemek ve araçlar hakkında doğru bilgi vermek hedefimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sayesinde satışlarımız da arttı.

-Sosyal medyada paylaşımların ciddi etkileşim alıyor. Çok sayıda eğlenceli yorum var. Senin en güldüklerin hangisi

Benim en güldüklerim hangisi dersen; ülke olarak son günlerde gergin dönemlerden geçiyoruz, bu tarz yorumlarla insanların eğlenip gülmeleri çok hoşuma gidiyor. Güzel yorumlar alıyorum, az da olsa kötü yorumlar oluyor ama esprili yorumlar varsa, insanlar eğleniyorsa benim için hiç problem yok. Özellikle "Eşref V-Tec" yorumlarına ve "Eşref Güya" yorumlarına çok güldüm, baya hoşuma gitti.

-Sokakta seni Eşref Tek'e benzetip fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor mu

Sokakta insanlar geçerken esprili bir şekilde 'Eşref'e çok benziyorsun' diye yorum yapıyorlar. Sözlü olarak yorum yapanlar oluyor, çocuklar da fotoğraf çektirmek istiyor. Onlara iyi örnek olmaya çalışıyorum, bunu da başarabiliyorsam ne mutlu.

-En sevdiğin sahne

Dizide en çok beğendiğim sahne, hastane parkında ona dayılanan ve özenen bir gence öğüt verdiği sahneydi. 'Bana özenme, daha güzel işlere odaklan' dediği andaki sözleri bana çok hoş geldi.

-Senin en sevdiğin Eşref Tek repliği hangisi

Siz hepiniz Eşref Tek.

-Sen, Eşref Rüya'nın başarısını neye bağlıyorsun

Çekim, yönetim ve senaryosu itibarıyla oldukça kaliteli ilerliyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer alması ve geniş kitlelere sahip olmaları en önemli faktör. İnsanların konuyla ilgilenmesi gayet normal; konu da oldukça akıcı ilerliyor.

-Eşref Tek ile bir gün geçirsen, hanginiz daha çok olay çözerdi Yoksa birlikte mi karmaşa yaratırdınız

Biz birlikte olsaydık, çok fazla karmaşa yaratırdık, kendisiyle tanışmayı çok isterim.

-Karakter olarak Çağtay Ulusoyla benzer yanlarınız var mı

Kendisinin avcılık merakı, spor tutkusu ve koyu Galatasaraylı olması, benim karakterime en çok benzeyen yanları.