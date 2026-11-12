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Adana Yüreğir'de evli çiftin düğün altınları ve birikimi 3 şüpheli tarafından çalındı

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Adana Yüreğir'de evli çiftin düğün altınları ve birikimi 3 şüpheli tarafından çalındı Haber Videosunu İzle
Adana Yüreğir'de evli çiftin düğün altınları ve birikimi 3 şüpheli tarafından çalındı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 9 Kasım'da bir eve giren 3 şüpheli, evli çiftin düğün altınları ve birikimini çaldı. Çiftin yaklaşık 1 milyon lira maddi kaybı olduğu belirtilirken, şüphelilerin girdikleri binadan 33 dakika sonra ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 şüpheli, evli çiftin evinden düğünde takılan altınları ve biriktirdiği paraları çalıp kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Kasım'da üç katlı müstakil binanın ikinci katındaki daireye giren 3 şüpheli, 1,5 yıl önce evlenen Ahmet Kaya'nın (28) düğününde takılan bir miktar altını ve biriktirdiği parasını çaldı.

Kaya'nın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İnşaatlarda çalıştığını belirten Ahmet Kaya, kendisinin işe, eşinin de hastaneye gitmek için evden ayrılmasından sonra hırsızlığın gerçekleştiğini söyledi.

Akşam eve döndüklerinde hırsızlığı fark ettiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Benim iş amacıyla şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Eşim de evde tek başına kalmamak için babasının evine gitmeye karar vermişti. Eşim evden ayrılırken çalınmaması için para ve altınları yanına almak istedi. Para ve altınları sakladığımız yere baktığımızda bulamadık. Başka bir yere saklamış olabileceğimizi düşünerek her yeri aradık ama bulamadık. Yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına baktığımızda ise 3 kadının gündüz binaya girerek hırsızlığı gerçekleştirdiğini anladık. Yaklaşık 1 milyon lira maddi kaybımız var. Tüm birikimimizi aldılar."

Kaya, bir süre önce aynı mahallede ikamet eden amcası ile başka kişinin de benzer yöntemle evlerinden hırsızlık yapıldığını öne sürdü.

Binanın ve dairenin giriş kapılarının çeşitli aparatlar kullanılarak açılıp hırsızlığın gerçekleştirildiğini belirten Kaya, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Hırsızlık zanlılarının sokakta yürümesi ve girdikleri binadan 33 dakika sonra ayrılmaları bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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