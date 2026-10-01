Adana Yüreğir'de 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla sanığa 54 yıla kadar hapis istendi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eski iş yerindeki 5 arkadaşını tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 24 yıl 9 aydan 54 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Süleyman Vahit Caddesi'nde 7 Şubat'ta eski iş yeri olan tekstil atölyesine giderek E.G, M.C, A.Ş, A.Ç. ve B.T'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla 10 Şubat'ta tutuklanan Ü.A. (26) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın olay günü engelli kız kardeşine yönelik dedikodular sebebiyle ruhsatsız 2 tabancayla eski iş yerine gittiği belirtildi.

Sanığın iş yerine girdiği sırada hedef gözetmeksizin tabancayla etrafa ateş ettiği anlatılan iddianamede, olayda iş yeri çalışanlarından E.G. ve M.C'nin hayati tehlike geçirecek şekilde ağır, A.Ş, A.Ç'nin vücudunda kemik kırığı olacak halde ve B.T'nin ise basit tıbbi tedaviyle giderilebilir şekilde hafif yaralandıkları ifade edildi.

İddianamede, olay sonrası iş yerinin çatısına çıkan sanığın, etrafa ateş ederek polis ekiplerine teslim olmamak için direndiği belirtildi.

Etraftaki insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan sanığın, olay yerine gelen özel harekat polislerince etkisiz hale getirilip yakalandığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın E.G. ve M.C'ye yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez, A.Ş, A.Ç. ve B.T'ye yönelik eylemleri nedeniyle "silahla kasten yaralama" suçundan 3 kez olmak üzere "konut dokunulmazlığı ihlali", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 24 yıl 9 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde, kız kardeşiyle ilgili dedikoduları çıkaranların isimlerini öğrenmek için eski iş yerine gittiğini belirten Ü.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.???????

Kaynak: AA