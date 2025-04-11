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Adana Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Pozantı ilçelerinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı başladı. Yer yer etkili olan kar yağışı, bahar havasının yerini alarak bölgenin doğal güzelliklerini beyaza bürüdü.

Adana'da yüksek kesimlerde kar yağışı

ADANA - Adana'nın Feke, Saimbeyli, Pozantı ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde yer yer etkili oluyor. Bugün öğleden sonra Saimbeyli ve Feke ilçesi başta olmak üzere Pozantı ve yayla kesimlerinde bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Saimbeyli ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan yoğun kar yağışına halı sahada yakalananlar maça ara vermeden devam ettiği. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Feke'nin katran ormanları ve doğal güzelliği ile ünlü Ormancık Mahallesi de yoğun kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken Kozan ve ilçe merkezlerinde sağanak yağışlar etkili olduğu belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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