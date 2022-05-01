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Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZE ADANA'YA GETİRİLDİŞırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - CENAZE ADANA'YA GETİRİLDİ

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde süren Eren Abluka-5 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine, şehidin babası Hüseyin, annesi Hediye Akdeniz, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü ve akrabaları katıldı. Duaların edilmesinin ardından şehidin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi Mezarlığı'na gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akdeniz, Şehit, Adana, Güncel, Haberler

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