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Adana'ya gelen üniversite öğrencilerine "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesi tanıtıldı

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Adana'da polis ekipleri, kente gelen üniversite öğrencilerine "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesinin tanıtımını yaptı.

Adana'da polis ekipleri, kente gelen üniversite öğrencilerine "Yeni Evim Güvenli Yurdum" projesinin tanıtımını yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü, proje kapsamında Fevzi Çakmak Yurt Müdürlüğü yerleşkesinde stant kurdu.

Stantta görevli Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen ve yurtlara kayıt yaptıran öğrencilere projeyi tanıttı.

Ekipler, terör örgütlerinin öğrencileri hedef alan faaliyetleri, uyuşturucunun zararları, kişisel verilerin korunması, internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Etkinlikte, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) uygulamaları da tanıtıldı.

Kaynak: AA
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