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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, ilk ara tatilin ardından okullarında dersbaşı yaptı.

Adana'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.

Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflarına geçti.

Mersin

Mersin'de de tatilin ardından okullarda ilk ders zili çaldı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Salim Güven İlkokulu'nda bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup derse başladı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Dikmece Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri de tatil sonrasında arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

Öğrenciler, tören sonrası sınıflarına alındı.

Osmaniye

Osmaniye'de 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen, ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulu öğrencileri, sabah saatlerinde düzenlenen bayrak töreninde bir araya geldi.

Kaynak: AA