Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, orman yangınında kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu açıkladı
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi. Helikopter suya düşerken personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.
Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.
Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.