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Adana Valisi Yavuz, peş peşe depremlerde olumsuzluk yok dedi

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Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Vali Mustafa Yavuz, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Yavuz, depremler nedeniyle saha çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

VALİ YAVUZ: OLUMSUZLUK YOK

Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Vali Mustafa Yavuz, açıklama yaptı. Adana Valisi Yavuz, depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığını, saha çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. )

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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