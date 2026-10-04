Adana Valisi Yavuz, peş peşe depremlerde olumsuzluk yok dedi

Adana Valisi Yavuz, peş peşe depremlerde olumsuzluk yok dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Vali Mustafa Yavuz, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Yavuz, depremler nedeniyle saha çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
VALİ YAVUZ: OLUMSUZLUK YOK
Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Vali Mustafa Yavuz, açıklama yaptı. Adana Valisi Yavuz, depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığını, saha çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. )
Kaynak: Demirören Haber Ajansı