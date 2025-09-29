Haberler

Adana Valisi: Kötü İmajı Değiştireceğiz

Adana Valisi: Kötü İmajı Değiştireceğiz
Güncelleme:
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin imajını bozacak dizi ve sinema filmlerine müsaade edilmeyeceğini belirterek, Adana'nın doğal güzellikleriyle film platosu haline getirileceğini açıkladı. Vali, güvenlik konularında da kentteki asayişin sağlanması için çaba gösterildiğini vurguladı.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Acar da katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, kentte güvenliği en üst düzeyde sağlamak için gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirterek, kolluk birimlerinin her türlü suç ve suçluya yönelik çok yönlü çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Adana'nın yoğun ve canlı yapısının sürdüğünü kaydeden Köşger, Uluslararası Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, Altın Koza Film Festivali'nin coşkuyla karşılandığını söyledi.

'ADANA'NIN HAK ETMEDİĞİ BİR İMAJI VAR'

Kentin imajıyla ilgili televizyon dizileri ve daha öncesinde yaşanan olaylarla başlayan kötü bir algı olduğuna değinen Köşger, "Bu imajı değiştirmek için çalışıyoruz. Geldiğim günden beri, Adana'nın hak etmediği bir imajı olduğunu söylüyorum. Adana insanların ürettiği, huzurla yaşadığı, misafirperverliğin ve sıcakkanlılığın olduğu, yoğun demografik yapısına rağmen birçok unsurun kardeşçe, bir arada yaşadığı nadir şehirlerden biridir. Burada diğer şehirlerden farklı, asayiş olayı bakımından dramatik bir rakam yok. Olmaması için de arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyorlar" diye konuştu.

'KENTİN İMAJINI, KENT SAKİNLERİYLE DÜZELTECEĞİZ'

Vali Köşger, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de gerekli talimatı verdim. Bundan sonra Adana'da kentin imajını bozacak dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Adana'yı bir film platosu, doğal mekan olarak kullanıp, Adana'yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim. Bunu deklare ettim, talimatı da verdim. Hak etmediği bir şekilde bir şehrin, bu şekilde karalanmış olması isyan ettirici bir şey" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
