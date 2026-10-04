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Adana Seyhan'da silahlı saldırıda esnaf öldü, yanındaki kişi yaralandı

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Adana Seyhan'da silahlı saldırıda esnaf öldü, yanındaki kişi yaralandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde iş yerinin önünde oturan esnaf ve yanındaki kişi silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan esnaf müdahalelere rağmen hayatını kaybederken saldırıyı düzenleyen zanlı olay yerinden kaçtı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Reşatbey Mahallesi'nde bir kişi, iş yerinin önünde oturan Zahir Cız (66) ile Hüseyin A'ya (39) silahla ateş açtı.

Cız ve Hüseyin A'nın ağır yaralandığı saldırının ardından zanlı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Cız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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