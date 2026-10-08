Haberler

Adana Seyhan'da park tartışmasında 1 kişiyi bıçakla yaralayan sanık 15 yıl hapis aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Seyhan'da park yeri kavgasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, müşteki saldırı sonrası kolunu güçsüzlükten kaldıramadığını söyledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park yeri nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.T. (48) ile müşteki Ş.T. (23) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 23 Kasım 2025'te Kocavezir Mahallesi'nde otomobilini dar bir alana park etmeye çalışan Ş.T. ile kendisine küfreden F.T. arasında kavga çıktığını belirtti.

Kavgada F.T'nin darbettiği Ş.T'yi bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladığını anlatan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.T. olay günü mahallede kurulan pazar yerinden alışveriş yaparak eve yürüdüğü sırada aracını park etmek isteyen müştekinin kendisine çarptığını öne sürdü.

Aracından inen müştekinin kendisine bağırdığını savunan F.T, "Müşteki, 'Arkamda ne bekliyorsun.' diyerek bana tekme attı. Ayrıca suratıma yumrukla vurdu. Kendimi korumak amacıyla üzerimde bulunan bıçağı rastgele salladım. Müştekiyi hedef almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki Ş.T. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Olay günü aracımı park ettiğim sırada sanık bana küfretti. Kendisine otomobil ile çarpmadım. Neden bana küfrettiğini sorduğumda aniden bıçakla saldırdı. Sanığın saldırısı sonrası ağır yaralandım. Şu an bir kolumu aldığım yara neticesinde güçsüzlükten kaldıramıyorum. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Çöken binadan bir acı haber daha
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Son gelen haber hiç iyi değil

Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

TFF'den Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı