Adana Seyhan'da park tartışmasında 1 kişiyi bıçakla yaralayan sanık 15 yıl hapis aldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park yeri nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.T. (48) ile müşteki Ş.T. (23) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 23 Kasım 2025'te Kocavezir Mahallesi'nde otomobilini dar bir alana park etmeye çalışan Ş.T. ile kendisine küfreden F.T. arasında kavga çıktığını belirtti.

Kavgada F.T'nin darbettiği Ş.T'yi bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladığını anlatan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.T. olay günü mahallede kurulan pazar yerinden alışveriş yaparak eve yürüdüğü sırada aracını park etmek isteyen müştekinin kendisine çarptığını öne sürdü.

Aracından inen müştekinin kendisine bağırdığını savunan F.T, "Müşteki, 'Arkamda ne bekliyorsun.' diyerek bana tekme attı. Ayrıca suratıma yumrukla vurdu. Kendimi korumak amacıyla üzerimde bulunan bıçağı rastgele salladım. Müştekiyi hedef almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki Ş.T. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Olay günü aracımı park ettiğim sırada sanık bana küfretti. Kendisine otomobil ile çarpmadım. Neden bana küfrettiğini sorduğumda aniden bıçakla saldırdı. Sanığın saldırısı sonrası ağır yaralandım. Şu an bir kolumu aldığım yara neticesinde güçsüzlükten kaldıramıyorum. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA