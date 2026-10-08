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Adana Seyhan'da kuryenin motosikletini çalan zanlı tutuklandı

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Adana Seyhan'da kuryelik yapan bir kişinin paket teslimatı için park ettiği motosiklet çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen zanlı, adresine düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı; motosiklet sahibine teslim edildi.

Adana'da park halindeki motosikleti çalan zanlı tutuklandı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde kuryelik yapan S.İ, paket teslimatı için park ettiği motosikletinin çalındığı ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, motosikleti çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlı Ömer S. (22) adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet, sahibine teslim edildi.

Öte yandan motosikletin çalınma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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