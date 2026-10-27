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Adana Seyhan'da kontrolden çıkan otomobil tabela direğine çarptı, sürücü öldü

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil tabela direğine çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mert Aydın (33) idaresindeki otomobil, Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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