Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Seyhan'da kapıyı oksijenle kesip 115 kilogram gümüş çalan zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'da kapıyı oksijenle kesip 115 kilogram gümüş çalan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde 13 Eylül'de bir iş yerinin kapısı oksijen kaynağıyla kesilerek 115 kilogram gümüş çalındı. Şüpheli, kamera görüntüleriyle yakalanıp çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; çalınan gümüşün yaklaşık 55 kilogramı ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kapısını oksijen kaynağıyla keserek girdiği iş yerinden 115 kilogram gümüş çalan şüpheli tutuklandı.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki iş merkezinin 4'üncü katında bulunan İ.Ş'ye ait toptan gümüş satışı yapılan iş yerinden 13 Eylül'de bir kısmı külçe olmak üzere 115 kilogram gümüş çalındı.

İ.Ş'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin iş merkezine 12 Eylül'de kapanış saatinden önce girip saklandığını belirledi.

Zanlının, herkesin iş merkezinden ayrılmasının ardından İ.Ş'ye ait iş yerinin çelik kapısını oksijen kaynağıyla keserek içeriye girdiği tespit edildi.

Buradan 115 kilogram gümüş çalan şüphelinin daha sonra iş merkezinin demir kapısını da gece saatlerinde oksijen kaynağıyla keserek dışarıya çıktığını saptayan ekipler, bu kişinin iki valize doldurduğu gümüşleri yakın mesafeye park ettiği motosiklete yükleyerek bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, zanlının motosikletiyle merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki sokağa girdiğini saptadı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliye ait ikamete baskın yaptı.

Zanlı Mehmet Ali L'yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan siyah renkli motosikleti de evin avlusunda griye boyanmış ve modifiye edilmiş halde buldu.

Çalınan gümüşleri şüpheliye ait ikamette bulamayan ekipler, belirledikleri iki adreste çalınan gümüşün yaklaşık 55 kilogramını ele geçirerek sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının kentte gümüş takı ticaretiyle ilgilendiği ve iş yeri sahibi İ.Ş'den daha önce birçok kez alışveriş yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlının hırsızlık öncesinde ve hırsızlığın ardından motosikletiyle aynı sokaktan geçmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelinin sokakta durup motosikletinden valiz ve çuval indirmesi de görüntüde yer aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

Avrupa'yı sarsan istifa! Herkes kararı değil bu görüntüyü konuşuyor
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi

"Evladım" dediği isimler bir veda bile edemedi
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı

Türkiye'yi alarma geçiren görüntü!
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Şırnak'ta TIR'ın dorsesi yolcu otobüsünün üzerine kaydı! Kaza anı kamerada: Şoför hayatını kaybetti, 14 yaralı

TIR'ın dorsesi otobüsün üzerine kaydı! Şoför kurtarılamadı
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

Aliyev yönetiminden şok karar! Türkiye yerine BAE'ye destek