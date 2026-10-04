Adana Seyhan'da iki motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Adana Seyhan'da iki motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde iki motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır olup ambulansla hastaneye kaldırıldı; kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Küçükdikili Mahallesi'nde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki motosiklet, kavşakta çarpıştı.
Kaza sonucu her iki motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Biri ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA