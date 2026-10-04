Adana Seyhan'da iki motosiklet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Küçükdikili Mahallesi'nde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki motosiklet, kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu her iki motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Biri ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA