Adana Seyhan'da gizli geçitli kenevir imalathanesinde 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana Seyhan'da gizli geçitli kenevir imalathanesinde 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seyhan'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen odalara gizli geçitle ulaşılırken, satışa hazır 17 kilogram esrar ve 4 klima ele geçirildi.
KENEVİRİN YETİŞTİRİLDİĞİ ODALARA GİZLİ GEÇİTLE ULAŞIM
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Seyhan ilçesinde bir imalathaneye yapılan ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirildiği ve bitkinin yetiştirildiği odalara gizli geçitle ulaşıldığı belirtildi. Satışa hazır halde 17 kilogram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 4 klimaya el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.
Anıl ATAR/ADANA,