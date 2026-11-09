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Adana Seyhan'da gizli geçitli kenevir imalathanesinde 3 şüpheli gözaltına alındı

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Adana Seyhan'da gizli geçitli kenevir imalathanesinde 3 şüpheli gözaltına alındı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seyhan'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen odalara gizli geçitle ulaşılırken, satışa hazır 17 kilogram esrar ve 4 klima ele geçirildi.

KENEVİRİN YETİŞTİRİLDİĞİ ODALARA GİZLİ GEÇİTLE ULAŞIM

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Seyhan ilçesinde bir imalathaneye yapılan ve 3 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştirildiği ve bitkinin yetiştirildiği odalara gizli geçitle ulaşıldığı belirtildi. Satışa hazır halde 17 kilogram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 4 klimaya el konulurken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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