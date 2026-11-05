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Adana Seyhan'da evinde 89 gram kokain ele geçirilen zanlı tutuklandı

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Adana Seyhan'da evinde 89 gram kokain ele geçirilen zanlı tutuklandı Haber Videosunu İzle
Adana Seyhan'da evinde 89 gram kokain ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde 89 gram kokain, 26 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilen zanlı tutuklandı. Narkotik ekiplerinin Sümer Mahallesi'ndeki ikamete düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyet işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri S.A'ya (23) ait Sümer Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada çeşitli yerlere gizlenmiş poşetlerde 89 gram kokain, 26 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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