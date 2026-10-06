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Adana Seyhan'da bir eve iki kez silahlı saldırı düzenleyen 3 zanlı tutuklandı

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Adana Seyhan'da bir eve 7 ve 19 Ağustos'ta düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Ekipler, saldırıların ev sahibinin yakını ile zanlıların ailesi arasındaki alacak meselesi nedeniyle yaşanan husumetten kaynaklandığını belirledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ve 19 Ağustos'ta, Barbaros Mahallesi'ndeki bir ikamete tabancalarla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda zanlılar İbrahim C. (27), kardeşi H.C. (17) ile akrabası A.K. (17) gözaltına alındı.

Ekipler, evin sahibinin yakını olan İ.S. (30) ile zanlıların ailesi arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu saptadı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, ikamete yönelik iki ayrı silahlı saldırı, evin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle, bir şüphelinin de otomobille adrese gelerek saldırıları gerçekleştirdiği görülüyor.

Kaynak: AA
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