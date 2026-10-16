Adana Sarıçam'da sanığa kasten öldürmeye teşebbüsten 6 yıl 5 ay 15 gün hapis verildi.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.A, müşteki F.B. ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Yeşiltepe Mahallesi Dilek Atlığ Caddesi'nde 10 Mayıs 2024'te sanık M.A. ile müşteki F.B. arasında iş yerinin kira ücretinin belirlenmesi konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Sanığın, ruhsatsız tabancayla F.B'ye 5 el ateş ettikten sonra kaçtığını belirten savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.A. ise savunmasında müştekinin olay yerinde kendisine hakaret ettiğini, kendisini korumak için tabancayla hedef almadan ateş açtığını öne sürdü.

Müşteki F.B. ise sanığın beyanının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı M.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA