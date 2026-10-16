Haberler

Adana Sarıçam'da sanığa kasten öldürmeye teşebbüsten 6 yıl 5 ay 15 gün hapis verildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıçam'da tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladığı öne sürülen sanık, kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.A, müşteki F.B. ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Yeşiltepe Mahallesi Dilek Atlığ Caddesi'nde 10 Mayıs 2024'te sanık M.A. ile müşteki F.B. arasında iş yerinin kira ücretinin belirlenmesi konusunda çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Sanığın, ruhsatsız tabancayla F.B'ye 5 el ateş ettikten sonra kaçtığını belirten savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.A. ise savunmasında müştekinin olay yerinde kendisine hakaret ettiğini, kendisini korumak için tabancayla hedef almadan ateş açtığını öne sürdü.

Müşteki F.B. ise sanığın beyanının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı M.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Vincenzo Italiano'dan Avrupa'da 16 yıl sonra ilk

Yok artık Italiano! 2010'dan beri bunu başaran ilk isim oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı oldu

Komşuda tarihi dönem! Türk vali, şimdi de devlet bakanı oldu
Juventus geriden gelip 90+2'de kazandı

Ne maç ama! Geriden gelip rakibini 90+2'de yıktılar
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti

İlkokula silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Bayhan’dan din değiştirdiği iddialarına yanıt: Benim dinim İslam

Bayhan’dan “Din değiştirdi” iddialarına yanıt
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız

Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor

Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! Kazancını bir ayda 8'e katladı