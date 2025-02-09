Adana Saimbeyli'deki Orman Yangını Söndürüldü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Söğütlüpınar mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Söğütlüpınar mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel