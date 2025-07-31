Adana-Pozantı Otoyolu'nda Tır Yangını
Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dorsesinde elyaf yüklü tır, refüje çarparak devrildi ve yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri yangını kontrol altına aldı, yol bir süre kapalı kaldıktan sonra ulaşıma açıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.
Adana- Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, Y.A. idaresindeki 38 AGV 644 plakalı tır refüje çarparak devrildi.
Dorsesinde elyaf yüklü tırda, devrildikten sonra yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel