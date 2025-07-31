Adana-Pozantı Otoyolu'nda Tır Yangını

Adana-Pozantı Otoyolu'nda Tır Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dorsesinde elyaf yüklü tır, refüje çarparak devrildi ve yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri yangını kontrol altına aldı, yol bir süre kapalı kaldıktan sonra ulaşıma açıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Adana- Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, Y.A. idaresindeki 38 AGV 644 plakalı tır refüje çarparak devrildi.

Dorsesinde elyaf yüklü tırda, devrildikten sonra yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

Hadise'den "erotik dans" eleştirilerine cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.