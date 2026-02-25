Adana'da kaya düşmesi sonucu kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde yamaçtan düşen kaya nedeniyle kapanan yol, temizlik çalışmaları sonrasında ulaşıma açıldı. Ekipler, kapanan yolu yeniden trafiğe kazandırmak için hızlı bir müdahalede bulundu.
Pozantı ve Aladağ ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yamaçtan kaya düşmesi sonucu kapandı.
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü temizlik çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat