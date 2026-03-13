Haberler

Adana Orman Bölge Müdürü Etli, Osmaniye'de iftar programına katıldı

Güncelleme:
Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen iftar programında köy sakinleriyle bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaştı.

Etli, Çiçeklidere köyünde düzenlenen iftar programında, köy sakinleriyle ramazanın bereketini aynı sofrada paylaştıklarını belirtti.

Programa, Sumbas Kaymakamı Hakan Kara ile Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık??????? da katıldı.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu
