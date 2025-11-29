Haberler

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

Güncelleme:
Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de düzenlenen kampta stres attı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de düzenlenen kampta stres attı.

Kadirli ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa, bölge müdürlüğünde yönetici kadrosunda görev yapan 180 personel ve aileleri katıldı.

Pazar günü sona erecek kampa katılanlar, spor etkinlikleri ve aktivitelerle eğlendi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, AA muhabirine, amaçlarının yönetici kadrosunda bulunan 180 personeli doğa kampında buluşturmak olduğunu söyledi.

Şehitlerin emanet bıraktığı vatanı yeşerten orman teşkilatı personelinin yangın, kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelesinin sürdüğünü dile getiren Etli, "Bu kampımızda, kendi ihtisas alanlarında başarı gösteren yöneticilerimize başarı belgesi takdimi yapacağız. Osmaniye ve Adana'da görev yapan, bölge müdürlüğümüzün en ücra noktasındaki orman işletme şeflerimiz, işletme müdürlerimiz, işletme müdür yardımcılarımız, saymanlarımız, şube müdürlerimiz, bölge müdür yardımcılarımız ve üst yönetimin tamamı bu kampta bir araya geldi. İnşallah 2026'da da yine yöneticilerimizle bu kampımızı tekrarlamak istiyoruz." dedi.

