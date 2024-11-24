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Adana'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Adana'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gün boyunca süren kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Pozantı'da yollar kapandı, temizlik çalışmaları başladı. Diğer ilçelerde de kar ve şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Saimbeyli ilçesinde kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürdü.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarının 1 gün süreyle tatil edildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı bildirildi.

Pozantı ilçesinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın ardından ulaşıma kapanan Pozantı-Çamardı kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.

Aladağ ve Tufanbeyli ilçelerinde de kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kozan ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
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