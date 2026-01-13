Haberler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi

Tufanbeyli'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Bu nedenle tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
