Adana'da seyir halindeki çekici yandı

Güncelleme:
Adana-Pozantı Otoyolu'nda bir çekicide seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek çekici kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen çekicide yangın çıktı.

Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çekici kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
