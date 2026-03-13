Haberler

Adana'da sağanak nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Hasar gören köprüde gerçekleştirilen onarım çalışmaları tamamlandı.

Pozantı Belediyesinden yapılan açıklamada şubat ayında etkili olan sağanak nedeniyle Kamışlı Mahallesi Kapuzağızı Aksu mevkisindeki köprünün hasar aldığı hatırlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hasar alan köprüde çalışma yapıldığı ve yolun yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.

