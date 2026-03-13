Adana'da sağanak nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Hasar gören köprüde gerçekleştirilen onarım çalışmaları tamamlandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Pozantı Belediyesinden yapılan açıklamada şubat ayında etkili olan sağanak nedeniyle Kamışlı Mahallesi Kapuzağızı Aksu mevkisindeki köprünün hasar aldığı hatırlatıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hasar alan köprüde çalışma yapıldığı ve yolun yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat