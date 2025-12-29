Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgede beyaz bir örtü oluşturdu. Belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki Fındıklı, Kamışlı, Hamidiye, Dağdibi, Yazıcak, Aşçıbekirli ve Karakışlakçı mahalleleri beyaz örtüyle kaplandı.
Pozantı Belediyesi ekipleri, sürücülerin sıklıkla kullandığı yollarda tuzlama yaptı.
Ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel