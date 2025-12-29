Haberler

Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

Pozantı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgede beyaz bir örtü oluşturdu. Belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede gece başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki Fındıklı, Kamışlı, Hamidiye, Dağdibi, Yazıcak, Aşçıbekirli ve Karakışlakçı mahalleleri beyaz örtüyle kaplandı.

Pozantı Belediyesi ekipleri, sürücülerin sıklıkla kullandığı yollarda tuzlama yaptı.

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sunucu Okan Karacan GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu: Çantada 300 bin lira aldım

Ünlü sunucu GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu
Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü! İşte Karagümrük'ün yeni hocası
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Sunucu Okan Karacan GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu: Çantada 300 bin lira aldım

Ünlü sunucu GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap