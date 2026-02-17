Haberler

Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle okul servis güzergahlarındaki heyelan ve kaya düşmesi riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Adana'nın Feke ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, okul servis güzergahlarında meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tedbir amacıyla 18 Şubat Çarşamba taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Kaynak: AA " / " + Ömer Faruk Aygören -
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı

Türk devinde üretim acilen durduruldu, fabrika satışa çıkarıldı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
İstanbul'da 'Pes' dedirten hesap pusulası, ekstra limon suyu için için 90 TL istendi

Bir sıkımlık limon için istedikleri para öyle böyle değil
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket