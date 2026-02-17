Adana'nın Feke ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Feke ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle okul servis güzergahlarındaki heyelan ve kaya düşmesi riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, okul servis güzergahlarında meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı tedbir amacıyla 18 Şubat Çarşamba taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Kaynak: AA " / " + Ömer Faruk Aygören -