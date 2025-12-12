Feke'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaylapınarı Mahallesi'nde Hacı Ali Ö'nün kullandığı 01 BCF 520 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücü ile beraberindeki Aykut D. sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel