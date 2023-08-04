Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 2 helikopter, 2 uçak ve arazözlerle müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı.