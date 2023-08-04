Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın Feke ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 2 helikopter, 2 uçak ve arazözlerle müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
???????Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve arazözler bölgeye sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.