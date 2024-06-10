Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve araçlar müdahale etti. Yangın sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri devam ediyor.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Konakkuran Mahallesi'nin yaklaşık 1700 rakımındaki karaçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 90 personel ile 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ve iş makineleri yönlendirildi.
Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.
Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma işlemleri sürüyor.