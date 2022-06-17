Okullarda karne heyecanı Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler, öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi. Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler, öğrenciler karne alarak yaz tatiline girdi. Adana'da eğitim verilen 1380 okuldaki 514 bin 831 öğrenci, karnelerini törenle aldı. Vali Süleyman Elban, merkez Çukurova ilçesindeki Sabancı İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilere hediye veren Elban, onlarla sohbet etti. Mersin Mersin'de 1281 okulda eğitim gören 406 bin 912 öğrenci karne aldı. İlkokul 1. sınıfa giden 32 bin 941 öğrenci ise ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesi Müfide İlhan İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğretmen, öğrenci ve ailelere iyi tatiller dileyerek, "Devletimizin bütün imkanları sizlere, öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim öğretim hizmeti vermek içindir." dedi. Pehlivan, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi. Hatay Hatay'da yaklaşık 440 bin öğrenci törenle karnelerini aldı. Okullarında karne alan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. AA / Burcu Kaya - Güncel Güncel Haberler

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