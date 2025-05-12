Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum

Adana Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 94 Şüpheli Yakalandı

Adana Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 94 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da organize suç örgütlerine silah satışı yapmaya hazırlanan çeteye yönelik operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

ADANA merkezli 23 ilde bir kısmı yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen silahları, organize suç örgütlerine satmaya hazırlanan çeteye yönelik operasyonda 94 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Çetenin, bir kısmı yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen silahları organize suç örgütlerine satacağı belirlendi. Savcılığın 94 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından polis, Adana merkezli 23 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda; 1 M4 piyade tüfeği, 7 ruhsatsız av tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 217 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartı, 60'ı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Haber : Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım

Komşuya dev yatırım! 120 metrekarelik daireye servet ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.