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Adana merkezli 11 ilde Yıkamacılar operasyonunda 102 şüpheli gözaltına alındı

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Adana merkezli 11 ilde Yıkamacılar operasyonunda 102 şüpheli gözaltına alındı
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Adana merkezli 11 ilde 'Yıkamacılar' silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 117 şüpheliden 15'inin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADANA merkezli 11 ilde 'Yıkamacılar' silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Yıkamacılar' silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen çalışmada, kimlikleri belirlenen 117 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'da 120 adrese baskın yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, mala zarar verme, nitelikli yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevli memura direnme suçları kapsamında toplam 32 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 102 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GAYRİMENKUL VE ARAÇLARA EL KONULMASI TALEBİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 390 kök kenevir bitkisi, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi, 234,5 gram aseton, 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında da eş zamanlı yürütülen mali çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerindeki 12 araca el konulması talep edildi. Ayrıca örgüt adına paylaşım yapıldığı tespit edilen 31 sanal medya hesabına erişimin engellenmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunuldu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 102 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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