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Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonunda 64 şüpheli yakalandı

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Adana merkezli 11 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 64 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana merkezli 11 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 64 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı verilen 97 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 64 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu değerlendirilen 10 şirket, 4 taşınmaz ve 13 araca el konulduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin 33 şüpheliyi yakalanmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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