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Adana Kozan-Feke yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Adana Kozan-Feke yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki Kozan-Feke kara yolunda iki otomobil çarpıştı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı Cankur ekiplerince çıkarıldı; hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kozan-Feke kara yolunda Adem Pekdur (58) idaresindeki 01 RT 396 plakalı otomobil ile Ziya K'nin (28) kullandığı 06 DZC 114 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Pekdur, cankur ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Pekdur, Ziya K. ve Umut Y. (33) ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Pekdur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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