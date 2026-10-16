Adana Kozan-Feke yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kozan-Feke kara yolunda Adem Pekdur (58) idaresindeki 01 RT 396 plakalı otomobil ile Ziya K'nin (28) kullandığı 06 DZC 114 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Pekdur, cankur ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Pekdur, Ziya K. ve Umut Y. (33) ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Pekdur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA