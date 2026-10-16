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Adana Kozan'da ticari araçla çarpışan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

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Adana Kozan'da ticari araçla çarpışan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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Adana Kozan'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Adem Pekdur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekdur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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