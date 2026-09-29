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Adana Kozan'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Adana Kozan'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle otomobile çarparak hayatını kaybeden sürücü, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Bugün Karabuza Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle otomobile çarpıp hayatını kaybeden Selçuk Kelebekli'nin cenazesi, bugün Eski Kabasakal Mahallesi Karabuza Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Kelebekli'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Selçuk Kelebekli'nin naaşı, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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