Adana Kozan'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildi

Adana Kozan'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü gözyaşlarıyla toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle otomobile çarparak hayatını kaybeden sürücü, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Bugün Karabuza Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle otomobile çarpıp hayatını kaybeden Selçuk Kelebekli'nin cenazesi, bugün Eski Kabasakal Mahallesi Karabuza Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Kelebekli'nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Selçuk Kelebekli'nin naaşı, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı