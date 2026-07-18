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Adana'da otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 4 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin arkadan çarpması sonucu devrilen araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kozan-Adana kara yolunda D.İ'nin kullandığı 01 Y 7122 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde bulunan V.E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

V.E'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
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