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Adana Kozan'da güneş enerjisi tamirine çıktığı damdan düşen işçi hayatını kaybetti

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Adana Kozan'da güneş enerjisi tamirine çıktığı damdan düşen işçi hayatını kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi tamiri için 2 katlı evin damına çıkan 59 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta Necati Saygıcak (59), güneş enerjisi tamiri için 2 katlı evin damına çıktı.

Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Saygıcak, zemine düştü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Saygıcak'ın cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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