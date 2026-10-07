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Adana Kozan'da elektrikli motosikletli 2 kişi yaralandı, çarpan aracın sürücüsü kaçtı

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Adana Kozan'da otomobil, elektrikli motosikletle çarpıştı ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi; olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, B.G'nin (19) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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