Adana Kozan'da dün gece etkili olan fırtına ve dolu hurma bahçelerine zarar verdi

Adana Kozan'da dün gece etkili olan fırtına ve dolu hurma bahçelerine zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ve dolu, Karahamzalı ile Boztahta mahallelerindeki hurma bahçelerine zarar verdi. Olumsuz hava koşullarının ardından zarar tespiti için çalışma başlatıldı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu, hurma bahçelerine zarar verdi.
İlçedeki Karahamzalı ve Boztahta mahallelerinde dün gece fırtına ve dolu etkili oldu. Olumsuz hava olayları nedeniyle hurma bahçeleri zarar gördü. Zarar tespiti için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı