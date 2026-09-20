Adana Karaisalı'da parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi kesici aletle çıkardı

Adana Karaisalı'da parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi kesici aletle çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir kişi, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ikametine yönlendirilen itfaiye ekibi, kesici aletle yüzüğü çıkararak kişiyi kurtardı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir kişi, parmağına sıkışan yüzükten itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtuldu.
Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine vatandaşın ikametine itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekip, kesici aletle yüzüğü çıkardı.
Kaynak: AA