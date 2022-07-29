Adana haberi: İMAMOĞLU'NA PROTESTO GERGİNLİĞİ - Haberler

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Adana haberi: İMAMOĞLU'NA PROTESTO GERGİNLİĞİ

Adana haberleri: İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, cuma namazı için geldiği Güngören'de bir kişi tepki gösterdi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, cuma namazı için geldiği Güngören'de bir kişi tepki gösterdi. Tepki gösteren kişi ile korumalar arasında gerginlik çıktı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İmamoğlu cuma namazı için Güngören'de bulunan Hüseyin Emek Camii'ne geldi. İddiaya göre bir kişi, cami içinde İmamoğlu'na tepki gösterdi. Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekrem İmamoğlu Cami Güncel Haberler

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